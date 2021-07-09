Летящей походкой: дочка Малинина в коротком платье с пышной ярусной юбкой блеснула стройными ножками

Юная наследница музыканта отдыхает на роскошном итальянском курорте и каждый день меняет свои стильные наряды.

Многие знаменитости этим летом выбрали местом своего отдыха Италию. На одном только озере Комо в разное время уже успели побывать Ольга Бузова и Валентин Юдашкин с женой. На других популярных курортах страны отметились Кристина Орбакайте, Анна Нетребко, Вера Брежнева, Наталья Водянова, а также жена и дочь музыканта Александра Малинина – Эмма с Устиньей.

20-летняя Устинья Малинина с удовольствием рассказывает, где и как они с мамой отдыхают на побережье Тирренского моря. Девушка давно имеет целую армию поклонников в Интернете, и на этот раз порадовала их новым снимком себя красивой на фоне моря.

Юная красотка позировала в мини-платье с ярусной юбкой и рукавами-колокол, дефилируя по побережью в витых босоножках. Наряд и каблук подчеркнули бесконечно стройные ноги Устиньи, и это не осталось не замеченным фолловерами.

«Красотка», «Очаровательная девушка», «Вау, какие ножки», «А девочка становится все краше!», «Барби! Куколка дорогостоящая!», «Ах, какая Красавица! Фигура супер!», — написали некоторые.

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