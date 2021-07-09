С восточными мотивами: Наташа Королева в платье с модным цветочным принтом покрасовалась перед камерой

48-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева – не только певица, но и телеведущая. Она вместе с сыном Архипом Глушко ведет музыкальный чарт на одном из профильных каналов, о чем периодически напоминает у себя в микроблоге. Сейчас передала, как и многие другие проекты, ушла в отпуск, но лишь номинально – чтобы сменить локацию на более летнюю и расслабленную.

Певица поспешила сообщить о этом. Расположившись в открытом фургоне с коллегами, красотка рассказала, что в отпуске будет много работы, и показала свой образ. На ней было платье с модным цветочным принтом в восточном стиле. На такой орнамент ранее обратила внимание телеведущая, стилист Эвелина Хромченко.

Среди прочих цветочных расцветок, именно крупные цветы в сочетании с восточными мотивами, которые выдает тип воротника певицы, являются остромодным трендом этого лета.

К слову, многие звездные модницы полюбили цветочный принт за его летнее настроение, легкость и женственность, которые он дарит своей обладательнице.

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