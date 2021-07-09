Свободная и смелая: Бородина в принтованной футболке и мини-шортах в цветочек поддержала тренд на цвет

Телеведущая показала, в чем отправилась на шопинг. Оказалось, что даже прическа телеведущей выполнена с яркими акцентами.

Телеведущая Ксения Бородина разводится с мужем Курбаном Омаровым. Это ее второй брак, шестую годовщину которого пара отметила уже в статусе «экс», хотя официально бракоразводный процесс начнется только в середине июля. И Бородина, и Омаров объявили себя свободными, и теперь каждый идет своим путем.

Ксения накануне, например, отправилась на шопинг. Она обожает это дело – так она снимает стресс, повышает себе настроение, ну, и пополняет гардероб самыми трендовыми обновками.

Для выхода в бутик красотка нарядилась ярко. Она выбрала футболку с активным разноцветным принтом и мини-шортики в цветочек. Тренд на цвет Ксения поддержала даже в прическе: заколочки на волосах теледивы были разных оттенков.

Поскольку Бородина ведет программу «Перезагрузка» о моде и стилях, в которой главных героинь кардинально преображают, то знает, что сейчас на пике популярности цвет во всем его многообразии. Об этом говорила и стилист Юлия Люгай для YouTube-блога портала Teleprograma.pro.

«Яркие, броские и контрастные цветовые сочетания этим летом в тренде. Чем необычнее, ярче и контрастнее, тем лучше. Никаких рамок, только свобода и смелость цветовых решений», — призвала ранее стилист.

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