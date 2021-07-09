На зимовке: Ольга Бузова в сером дутом пуховике и уггах предстала в Африке

Девушка улетела на месяц в ЮАР, где в самом разгаре холодное время года.

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела на юг Африки на целый месяц. Здесь красотка не отдыхает, а вовсю трудится – она стала лицом нового телепроекта канала ТНТ. Что именно это будет за шоу, пока создатели не раскрывают, но Бузова уже заявила, что такого еще не было на ТВ.

Каждый день Бузова рассказывает у себя в микроблоге о своих приключениях в саванне. Девушка смело демонстрирует и свои образы для кадра. Не раз уже красотка жаловалась, что сильно мерзнет – на юге Африки сейчас середина зимы, и вечерами-ночью температура воздуха опускается до +10. Поскольку певица совсем не взяла теплых вещей, она вынуждена согреваться тем, что есть на площадке.

Накануне съемки закончились глубоко после заката, и девушка опять сильно замерзла. Ей нашли пуховик, и она показала свой образ подписчикам – вот так ей приходится греться. На Бузовой был объемный пуховик серого цвета и угги, девушка закуталась и позировала себе в зеркале.

Смотрите также