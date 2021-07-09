«Дико популярный в сезоне»: Барановская в модном костюме-тройке цвета неба появилась на мероприятии

Телерадиоведущая Юлия Барановская часто появляется на различных мероприятиях как в качестве гостьи, так и непосредственно на сцене в роли ведущей. Красотка при этом старается выглядеть сногсшибательно и в соответствии с дресс-кодом вечера. Накануне звезда экрана предстала на празднике, посвященном активному долголетию московских семей.

Для выхода на публику Барановская облачилась в брючный костюм-тройку цвета неба. И снова не прогадала, поскольку такой аутфит сейчас в тренде. Ранее на него все внимание модниц направила стилист Эвелина Хромченко. Она призвала активнее обзаводиться этим универсальным комплектом, поскольку он расширяет возможности женщин построить гардероб-капсулу.

Кстати, не только строгим и обязывающим сейчас может быть костюм-тройка. На лето существует масса вариантов стиля кэжуал. А уж возможностей использовать по отдельности каждую составляющую – масса.

«Таким образом мы понимаем, насколько универсальным приобретением становится костюм-тройка, дико популярный в сезоне весна-лето – 2021», — ранее высказалась Хромченко.

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