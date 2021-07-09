«Снимаю волнение»: беременная Арзамасова показала свою тренировку в спортзале

26-летняя актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в конце лета готовится подарить своему мужу, 47-летнемсу фигуристу и продюсеру Илье Авербуху наследника. У пары будет сын. Свое «интересное положение» девушка скрывать не стала, как это делают некоторые, а, напротив, подчеркивает и гордо демонстрирует публике.

Сидеть дома в ожидании родов Арзамасова, похоже, не собирается. Девушка ушла в декретный отпуск, но продолжает жить активной жизнью и сейчас сопровождает мужа на гастролях в Сочи. Здесь Авербух дает премьеру ледового шоу «Анна Каренина», а жена старается его поддерживать и быть рядом.

В день премьеры шоу мужа Арзамасова отправилась восстанавливаться в один из велнес-клубов курорта. Девушка посетила тренировку, фрагменты которой показала у себя в микроблоге. «Снимаю волнение», — сообщила будущая мама, сидя на коврике для йоги и разминаясь с тренером. Ее внушительный животик уже не скрыть ни за каким оверсайзом, да актриса и не старается – на тренировку она пришла в футболке и шортиках.

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