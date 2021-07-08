«Подумала, что это Бузова»: Седокова в секси-наряде из латекса блеснула «гром-бедрами»

День семьи, любви и верности отмечают 7 июля. Многие звезды поздравили своих фанатов в соцсетях с этим светлым праздником, опубликовав личные семейные фото. Не осталась в стороне и Анна Седокова. Подошла она к этому моменту со всей ответственностью и снимком поделилась весьма «горячим». На фото она позировала в объятиях мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

«Ты моя семья, моя любовь и моя верность! С праздником всех нас. И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства!», — написала Седокова.

Артистка позировала в черном наряде из латекса, эффектном блеснув бедрами. Кстати, некоторые фанаты не сразу поняли, что это Анна.

«Подумала, что это Бузова! Очень похожа со стороны на Бузову! Красавцы! Какие классные», — писали пользователи Сети.

Оставила свой комментарий и сама Ольга Бузова.

«Как это красиво», — отметила поющая ведущая.

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