«Моя гордость»: Самбурская показала, как выглядит ее новая квартира с шикарной террасой в центре Москвы

Настасья Самбурская прославилась благодаря роли в сериале «Универ», в котором снималась на протяжении нескольких сезонов. К своим 34 актриса решила обзавестись апартаментами в центре Москвы с шикарной террасой и собственным садом. В новом жилье она уже практически завершила ремонт и решила показать своим фанатам в Instagram, что из этого получилось.

«Моя гордость — это терраса! У меня теперь есть собственный сад! Для кухонной зоны изготовили фитокарту, в которую посадили более 40 растений без грунта, в специальный капиллярный мат. Для террасы разработали и реализовали индивидуальный проект с использованием самых современных композитных материалов. Был подключен автополив, установлен датчик дождя. Посажены сосны, можжевельники, хосты и декоративные однолетние растения», — написала Самбурская.

Напомним, в прошлом году актриса попала в скандал после того, когда высказала свою точку зрения о заработках пожарных.

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