«Заведите психолога»: в Сети раскритиковали поведение экс-жены нового мужа Макеевой

В прошлом году актриса Анастасия Макеева познакомилась с бизнесменом Романом Мальковым на собственной даче. В начале марта он сделал звезде театра предложение, а уже в мае они стали законными супругами. В Словении у Романа была семья, экс-жена и трое детей и сейчас живут там. В своем Instagram женщина вышла в прямой эфир во время поездки в машине вместе с детьми. Не обошлось и без слов в адрес бывшего мужа. Правда, пользователи Сети пристыдили Светлану.

«Что надо иметь в голове, чтобы устраивать этот эфир при детях? Пылесосить их отца, каков бы он не был! Заведите психолога и выливайте все на него. Бедные дети», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее старший сын Романа и Светланы — 16-летний Андрей — заявлял, что мама хочет прославиться. К слову, парень нашел общий язык с мачехой и теперь живет с ней и отцом в Москве.

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