«Ну, вот и все…»: Киркоров объявил о смерти экс-директора

Филипп Киркоров объявил о смерти своего экс-директора Геннадия Руссу от последствий коронавируса. Именно он много лет назад поверил в талант будущего поп-короля и начал с ним работать. Это случилось в 1988 году, когда Филипп Бедросович выступал «на разогреве» у Игоря Саруханова. Такими откровениями Киркоров поделился в своем Instagram.

«Ну, вот и все… еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники… Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей…» — написал Киркоров.

Также артист отметил, что Руссу работал и с Аллой Пугачевой.

Напомним, ранее от последствий коронавируса умер знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов.

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