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«Принятие друг друга»: Макеева поздравила с Днем семьи, любви и верности

Недавно актриса вышла замуж в четвертый раз.

«Принятие друг друга»: Макеева поздравила с Днем семьи, любви и верности
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

В мае Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами. Влюбленным понадобилось меньше года на то, чтобы понять, что они готов связать себя узами не только гражданского, но и церковного брака. Для актрисы этот союз стал четвертым, а для бизнесмена — вторым. В своем инстаграме Анастасия поздравила своих фанатов с Днем семьи, любви и верности.

«Семья — это же не только про праздники и радости. Это про принятие друг друга такими,  какие мы есть, про взаимоуважение интересов друг друга, про чуткое отношение и заботу друг о друге в сложные периоды и в простые. Мы поздравляем Вас, друзья, с этим праздником. Мира, гармонии, взаимопонимания, любви», — написала Макеева.

Добавим, что со своим нынешним мужем актриса практически не расстается. Он сопровождает ее в поездках, гастролях и отдыхе.

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