Поцелуй на светском вечере: Собчак поделилась нежным фото с Богомоловым

Ксения Собчак долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Когда она встретила Максима Виторгана, то многие считали их гармоничной парой. Они прожили в браке почти шесть лет, но их союз оказался не крепки. Даже ради сына Платона телеведущая сохранять брак не стала. Но уже спустя несколько месяцев она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Поклонники и друзья отмечают, что блондинка с тех пор похорошела.

С новым мужем Ксения часто появляется на публике. Они посещают красные дорожки и светские рауты. В последнее время у режиссера много работы, поэтому времени вместе они стали проводить меньше. Но телеведущая решила показать, что у них в семье по-прежнему идиллия. Она опубликовала кадр с вечеринки, которая прошла несколько недель назад Собчак в кадре предстала в мерцающем платье мидакси с воротником «Клодин» и розовых туфельках.

Блондинка почти слилась в поцелуе с Богомоловым во время съемки фото.

«Всегда как в первый раз с моим Константином», — призналась она.

Поклонникам редко удается увидеть такие нежные кадры. Многие одарили пару комплиментами. «Красивая пара», «Романтика. А, вы, удивляйтесь, почему именно сейчас вам стали делать комплименты. Да, потому что, счастья украшает», «Какая же чудесная пара! Восхищаюсь вами!», «Очень элегантно», «Туфли и платье космические», «Ксения Анатольевна, ну до чего ж красива и прекрасна. Как же похорошела при Богомолове», — прокомментировали пост подписчики.

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