«Королева лестниц»: Асмус в коротких шортиках и на костылях показала натренированные ноги

В конце прошлой недели Кристина Асмус попала в больницу. Актриса порвала связки на ноге. Теперь она передвигается на костылях и с загипсованной ногой. В своем Instagram блондинка показала ту самую лестницу, на которой с ней и случилось происшествие.

«Королева лестниц, андалов и первых людей. Именно на этой лестнице я и порвала себе 4 связки. Теперь вот скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге. Ну, хоть что-то заставило меня заниматься спортом», — написала Асмус.

Актриса нарядилась в костюм с короткими шортиками свободного кроя, что позволило ей продемонстрировать фанатам натренированные ножки.

больше по теме «Пятница»: Асмус с костылем и в гипсе запечатлелась в больничной палате Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

Фанаты пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали быть аккуратнее на лестницах.

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