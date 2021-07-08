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«Королева лестниц»: Асмус в коротких шортиках и на костылях показала натренированные ноги

На прошлой неделе актриса оказалась в больнице.

«Королева лестниц»: Асмус в коротких шортиках и на костылях показала натренированные ноги
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

В конце прошлой недели Кристина Асмус попала в больницу. Актриса порвала связки на ноге. Теперь она передвигается на костылях и с загипсованной ногой. В своем Instagram блондинка показала ту самую лестницу, на которой с ней и случилось происшествие.

«Королева лестниц, андалов и первых людей. Именно на этой лестнице я и порвала себе 4 связки. Теперь вот скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге. Ну, хоть что-то заставило меня заниматься спортом», — написала Асмус.

Актриса нарядилась в костюм с короткими шортиками свободного кроя, что позволило ей продемонстрировать фанатам натренированные ножки.

Фанаты пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали быть аккуратнее на лестницах.

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