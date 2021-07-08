С трендовым зеленым: Нетребко в мини-шортиках и меховых туфлях вышла на прогулку

Оперная певица Анна Нетребко несколько дней провела на Сардинии с семьей, после чего улетела в Грецию. Здесь артистка пересеклась с Филиппом Киркоровым, с которым дружит уже много лет. Первый же вечер в отпуске звезды отправились гулять по Афинам.

Для прогулки по столице Нетребко выбрала курортный наряд. Она облачилась в майку-алкоголичку, мини-шорты и кимоно в пол. Ярким дополнением стал зеленый – в принте накидки и меховых туфлях дивы. Стилист Алсу Арна оценила прогулочный аутфит знаменитой исполнительницы.

«Анна Нетребко явно знает сильные стороны своей фигуры, потому что подобрала для образа короткие шорты, чтобы продемонстрировать стройные загорелые ноги. Сбалансировать мини помогает длинное кимоно с трендовым зеленым принтом. А вот обувь на каблуке совершенно неуместна, я считаю. Да еще и с перьями, будто они с карнавального костюма перекочевали на туфли. Сам контекст предполагает пляжный стиль с комфортными элементами гардероба, и здесь каблук никак не вписывается. Лучше их заменить обувью, как у Филиппа Киркорова», — оценила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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