Яна Рудковская в черном платье макси с открытыми плечами появилась на светском обеде в Париже

Жена Евгения Плющенко не пропустила мероприятие, которое организовал бренд Balenciaga. Она выбрала необычный наряд для выхода в свет, который оценила стилист Элла Маковей.

Яна Рудковская не скрывает, что любит светскую жизнь. Она регулярно пополняет свою коллекцию сумок Louis Vuitton, а также других брендов. Жена Евгения Плющенко уверена, что лучшее вложение средств сложно придумать. Она также покупает раритетную мебель и сервизы. Конечно, блондинка регулярно выходит в свет. Она появляется на красных дорожках и премиях. А этим летом звезда отправилась во Францию.

Первое время Яна проводила дни в Сен-Тропе, а потом посетила Монако и добралась до Парижа. Она стала гостьей на Неделе высокой моды. Жена Плющенко уже посетила несколько показов. Каждый раз она появлялась на публике в изысканных вечерних нарядах. Накануне Рудковская в пышном платье с эффектом мерцания появилась на ужине Dior. В этот же день она пришла на светский раут бренда Balenciaga, который организовал обед.

На этот раз Яна предстала в платье макси из черного шифона с золотым узором. Наряд на тонких бретельках открыл ее плечи и подчеркнул талию. На мероприятии блондинка встретила Ренату Литвинову и других селебрити. Поклонникам образ светской дивы пришелся по вкусу. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«На госпоже Рудковской сарафан макси на тонких бретельках, декорированный вышивкой в виде стеблей и трилистников. Фасон сарафана напоминает пляжный. Но тонкая фактура ткани и декор претендует на торжественный выход. Не совсем понятен выбор сумочки-кроссбоди — это атрибут дневного casual-стиля. В наше время не существует одежды «по возрасту». Одежда может быть уместной или нет, современной или устаревшей, подходящей или не подходящей конкретному человеку в конкретном месте», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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