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«Раскроется по новой»: Губерниев отреагировал на увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России

Решение было принято на внеочередном собрании Российского футбольного союза.

«Раскроется по новой»: Губерниев отреагировал на увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России
Станислав Черчесов. Фото: Global Look Press

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Вместе с ним в отставку ушла и вся команда тренеров. Решение было принято на внеочередном собрании Российского футбольного союза. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эту новость в своем Telegram-канале.

«Ждем в клубе теперь или на «Матч ТВ» экспертом. В моих эфирах раскроется по новой», — написал Губерниев.

Кто займет пост главного тренера российской сборной — пока неизвестно. Поиски кандидатов начнутся в ближайшее время. К отборочным матчам чемпионата мира – 2022 команду будет готовить уже новый наставник.

Напомним, работу в сборной Черчесов начал в 2016 году. На домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала. А вот на Евро-2020 заняла последнее место в группе.

Еще больше новостей по «Евро-2020» — на новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

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