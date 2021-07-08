«Тянет вниз»: Глюкоза в белом монокини засветила крупную родинку на округлых ягодицах

Певица и мама двух дочерей продолжает демонстрировать купальники, которые взяла с собой на отдых.

Наталья Ионова, известная, как певица Глюкоза, в эти дни наслаждается отдыхом на побережье теплого моря. Звезда не сопровождает свои посты в микроблоге геотегами, так что можно только догадываться, в каких краях она проводит время. Но однозначно, что места невероятно красивые и экзотические.

Наталья Ионова привезла с собой на отдых несколько купальников, демонстрацией которых она увлеченно занимается. Каждый день в микроблоге звезды появляются шикарные снимки. Глюкоза позирует в разнообразных бикини и монокини. Не меняется только одно – ее идеальные формы.

На этот раз звезда предстала в кипенно-белом монокини, засветив красивую родинку на ягодицах.

«Лето — прекрасная возможность расстаться с тем, что тянет вниз», — подписала кадр в микроблоге Глюкоза.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от того, как выглядит мама двух дочерей. Поклонники засыпали Глюкозу комплиментами.

«Секси-милашка. Обожаю», «Попа как у ребенка», «Наташа, вы прекрасны», «Ах, можно вечно любоваться такой красотой», — высказываются в Сети.

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