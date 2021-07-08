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Футбольный фанат: принца Джорджа назвали талисманом сборной Англии

Англичане вышли в финал чемпионата Европы по футболу, где сыграют с Италией.

Футбольный фанат: принца Джорджа назвали талисманом сборной Англии
Принц Уильям, принц Джордж и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На прошлой неделе принц Джордж вместе с папой и мамой – герцогами Кембриджскими посетили футбольный матч между сборными Англии и Германии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Игра прошла на стадионе «Уэмбли», а англичане смогли оформить путевку в полуфинал. С того момента старшего сына Кейт Миддлтон и принц Уильяма в Сети стали называть талисманом сборной.

Принц Уильям во время матча Англия-Дания на стадионе "Уэмбли"
Принц Уильям во время матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании. Фото: Global Look Press

Накануне англичане боролись за путевку в финал турнира. Матч также прошел на «Уэмбли», однако на трибунах принц Уильям был один. Фанаты задались вопросом, почему же Джорджа нет рядом, ведь он уже стал талисманом сборной. Hello! предполагает, что так случилось из-за времени начала игры. Предыдущий поединок с немецкой сборной начинался в 17:00, а полуфинальный матч – в 20:00. Вероятно, родители решили, что это слишком позднее время для мальчика. Кстати, Кейт Миддлтон также не было на игре. Она самоизолировалась из-за контакта с заболевшими коронавирусом.

Добавим, что финал чемпионата Европы между сборными Англии и Италии состоится 12 июля.

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