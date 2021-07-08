Футбольный фанат: принца Джорджа назвали талисманом сборной Англии

На прошлой неделе принц Джордж вместе с папой и мамой – герцогами Кембриджскими посетили футбольный матч между сборными Англии и Германии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Игра прошла на стадионе «Уэмбли», а англичане смогли оформить путевку в полуфинал. С того момента старшего сына Кейт Миддлтон и принц Уильяма в Сети стали называть талисманом сборной.

Накануне англичане боролись за путевку в финал турнира. Матч также прошел на «Уэмбли», однако на трибунах принц Уильям был один. Фанаты задались вопросом, почему же Джорджа нет рядом, ведь он уже стал талисманом сборной. Hello! предполагает, что так случилось из-за времени начала игры. Предыдущий поединок с немецкой сборной начинался в 17:00, а полуфинальный матч – в 20:00. Вероятно, родители решили, что это слишком позднее время для мальчика. Кстати, Кейт Миддлтон также не было на игре. Она самоизолировалась из-за контакта с заболевшими коронавирусом.

Добавим, что финал чемпионата Европы между сборными Англии и Италии состоится 12 июля.

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