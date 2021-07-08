Добронравов и Кравченко нарасхват у фанатов: что происходит на съемках «Сваты-7» в Грузии

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились новые фотографии и видеозаписи, по которым можно сделать вывод, что происходит на съемках культовой картины. Работа над лентой на днях продолжилась в Грузии.

Так украинская актриса Анна Кошмал в перерывах между съемками в соцсетях активно делится красотами этой страны. Тем же занимается и ее сериальный муж.

Особой любовь, что неудивительно пользуются актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов. Они активно фотографируются с поклонниками и никому не отказывают в автографах.

Прилетела на съемки и актриса Инна Королева.

«Грузия меня встречает. Короче, ура. Я в номере. Добралась прекрасно. Меня встретил водитель Давид. Он накормил меня хинкали и хачапури. Напоил вином. А потом я кое с кем встретилась. Кстати, кому интересно, с кем я встретилась?»

Инна Королева

Напомним, что седьмую часть «Сватов» начинали снимать зимой 2020 года в Белоруссии. Съемки из-за пандемии были позже заморожены. Седьмая часть «Сватов» должна выйти на экраны в начале 2022 года. Она станет заключительной.

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