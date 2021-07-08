«Варьироваться от настроения»: Галина Юдашкина в велосипедках и кроп-топе озвучила свой дневной рацион

Дочь Валентина Юдашкина, красавица Галина — мама двух мальчиков. После рождения сыновей она довольно быстро пришла в форму и сейчас только поддерживает стройность. Залог прекрасной фигуры Галины Юдашкиной — это привычные вещи: спорт и правильное питание.

Галина поделилась фото в Instagram, на котором запечатлена в фитнес-клубе. Молодая мамочка облачена в кроп-топ и велосипедки для занятий спортом.

На снимке Юдашкина выглядит невероятно миниатюрной и стройной. Под фото красотка рассказала, чем она питается, чтобы не набрать лишних килограммов.

«Мой примерный дневной рацион. Может варьироваться от настроения

1.Овсянка на воде, половина банана, орехи (миндаль) + добавляю чайную ложку меда или кленовый сироп. Омлет из белка.2. Дикий рис, лосось, соте из овощей (можно использовать любой белок, даже тофу).3. Перекус: рисовые галеты с арахисовым маслом и вторая половина банана.4. Омлет, цукини, тортилья (можно использовать любой белок и овощи)», — поделилась Галина Юдашкина.

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