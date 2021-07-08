Гроб с телом Меньшова под аплодисменты благодарных поклонников вынесли из Дома кино

Чуть позже культовый режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Гроб с телом режиссера Владимира Меньшова под непрекращающиеся аплодисменты благодарных поклонников вынесли из Дома кино, где проходила траурная панихида. Его погрузили в катафалк, который отправился в храм Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской улице в столице. Отпевание начнется в 14 часов по московскому времени.

Отметим, что проводить режиссера в последний путь пришло несколько тысяч человек. Люди приносили цветы. Со сцены в этот траурный день было сказано много добрых слов в память о великом режиссере.

На траурной церемонии появились друзья режиссера актер Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин и многие другие. Около гроба сидела вдова звезды актриса Вера Алентова, его дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым.

Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

Смотрите также: