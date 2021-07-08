«Муж, отец»: Саша Савельева запечатлела Кирилла Сафонова на прогулке с сыном

Саша Савельева уже 11 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Выпускница «Фабрики звезд» всегда обладала привлекательной внешностью. Девушка никогда не была обделена мужским вниманием, но только популярный актер смог найти ключ к ее сердцу. Первое время пара не думала о детях. Тем более, что у Кирилла уже была дочка от первого брака. Но позже они все же захотели наследника. В 2019 году артистка родила сына Леона.

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Примечательно, что Саша скрывала свою беременность. Позже она призналась, что зачать ребенка им было сложно, а роды даже подвергли риску ее жизнь. Первый год супруги не показывали наследника, а теперь продолжают скрывать его лицо. Но иногда певица делится своими материнскими наблюдениями. А 8 июля, в День семьи, любви и верности, она показала редкие кадры с мужем и ребенком. На видео Сафонов катит коляску, в которой сидит мальчик, и рассказывает сказку.

«Муж, отец! Люблю. Хотела выложить фото где мы втроем, но у нас ни одной приличной нет пока, поэтому вам разбор сказки «Маша и Медведи», — написала Савельева.

Поклонники пришли в восторг от семейных кадров. Многие восхитились тем, какой Кирилл хороший отец. «Вот что значит опыт и тонко примененное актерское мастерство!», «Такие вы классные», «Поздравляю вас, пусть ваша семья будет счастлива», «Прекрасный папа», «Это очень милые кадры», «Семья», «Красота какая», «Мило как», «Кирилл все молодеет», «Хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.

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