«Зрители пришли в ожидании провала»: Дмитрий Шепелев пнул Ольгу Бузову после премьеры во МХАТе

Уже почти месяц прошел со дня премьерного спектакля с участием поющей телеведущей Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького, а разговоры в Сети об этом событии не утихают.

Присоединиться к дискуссии о месте и роли Ольги Бузовой в современном искусстве решил и телеведущий Дмитрий Шепелев. Точнее, шоумен сделал вид, что прокомментировать присутствие Ольги на сцене МХАТа его попросили подписчики. Отвечая на вопрос, он очень изящно пнул свою коллегу по ТНТ.

«Не вижу ничего предосудительного в том, что в театре играют непрофессиональные актеры. Дело же не в образовании. В случае с Ольгой я считаю, что она поступила очень мужественно. Нужно быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену, понимая, что зрители пришли не наслаждаться ее талантом, а в ожидании провала. Если она, конечно, это понимала», — написал Дмитрий Шепелев.

Фразу он закончил знаком препинания в виде скобочки, которая означает улыбку. Вероятно, Шепелев таким образом решил сгладить углы своего довольно ехидного высказывания.

Напомним, Ольга Бузова дебютировала во МХАТе в спектакле «Чудесный грузин». Премьера прошла при полном аншлаге.

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