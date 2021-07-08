Людей столько, что не видно выступающих: на похоронах Меньшова организовали антиковидную рассадку

На траурной панихиде по режиссеру Владимиру Меньшову в Доме кино Союза кинематографистов России была организована так называемая антиковидная рассадка. Людей старались, насколько это возможно, садить подальше друг от друга.

Впрочем, около сцены было такое скопление людей, что порой не представлялось возможным разглядеть выступающих. Люди на протяжении нескольких часов толпами шли в Дом кино, чтобы проститься с легендарным режиссером.

В конце гражданской панихиды с экрана показали архивные фотографии Владимира Меньшова. В какой-то момент вдова режиссера Вера Алентова подошла к гробу, положила на него руки, немного постояла и ушла.

Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

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