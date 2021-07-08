Привлекательно и женственно: Утяшева в гипюровом платье с открытыми плечами поддержала тренд на белое

С наступлением по-настоящему жаркой погоды в столице многие знаменитости сократили до минимума свои повседневные аутфиты, оставив только самое легкое и необходимое. В ход пошли невесомые платья свободных силуэтом. Телеведущая Ляйсан Утяшева не забыла и про женственность – она отдала предпочтение приталенному фасону длины макси из гипюра.

К тому же, платье российского дизайнера трендового белого цвета Утяшева дополнила кедами и сумкой Dior из пляжной коллекции. Мы попросили стилиста Анжелику Гарсан оценить получившийся у спортсменки образ.

«Образ очень женственный, актуальный и незамысловатый. Мы видим красивое платье с выбитыми рукавами, юбка А-силуэтного кроя по низу имеет идентичный с рукавом орнамент. За счет открытого, но не вульгарного верха, создается привлекательный и женственный лук. Сумочка Dior является классикой последних лет. Образ получился расслабленный, я бы даже сказала, отпускной. Ляйсан очень подходит», — оценила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок.

Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

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