«Он хорошо готовил и научил меня этому»: внук Меньшова и Алентовой простился с дедом

Внук режиссера Владимира Меньшова и актрисы Вера Алентовой Андрей Гордин взял финальное слово на похоронах своего легендарного деда на сцене Дома кино Союза кинематографистов.

«Мы его не называли дедушкой. Говорили всегда — «дед». Он хорошо готовил и научил меня этому. Это он настаивал, чтобы я поступил в Школу-студию МХАТ». Андрей Гордин

Отметим, что внук подготовил небольшой фильм о своем деде.

Заметим, что на прощании с Владимиром Меньшовым собралось очень много его поклонников. Люди оставляли цветы и говорили теплые и очень трогательные слова в память о талантливом и, безусловно, великом человеке.

Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

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