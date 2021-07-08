«Сегодня должно было быть вот так»: Ольга Орлова почтила память покойной Жанны Фриске архивным фото

Восьмого июля певице могло бы исполниться сорок семь лет.

Восьмого июля родилась ныне покойная певица, экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске. Прошло уже больше шести лет со дня смерти красавицы-вокалистки, но боль от утраты еще не утихла. Поклонники и друзья продолжают вспоминать о Жанне Фриске, как только на календаре появляется соответствующая дата.

Так, подруга и бывшая коллега покойной звезды по группе «Блестящие» Ольга Орлова почтила память Жанны Фриске в день ее рождения. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» поделилась в микроблоге архивным фото.

В кадре она предстала вместе с покойной подругой. Девушки обнимаются. На их лицах улыбки. Ольга не написала, когда и где был сделан снимок. Но не исключено, что это была вечеринка в честь дня рождения самой Жанны.

«Сегодня должно было быть вот так», — подписала кадр Ольга Орлова.

Аудитория телеведущей поблагодарила ее за память о подруге.

«Очень жаль… День рождения Жанночки. Мы ее помним и любим. Светлая память. Олечка, а вам сил. Очень ждем все увидеть у вас в объятиях Платона. Надеемся, когда- нибудь это произойдет», «Любимая Жанна. Никто, конечно, ее не заменил на сцене СНГ. Уникальная харизма и свет. Светлый и яркий человек», «Жанна! Мы помним и любим тебя!» — высказываются в Сети.

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