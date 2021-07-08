Алентова не смогла сдержать слез, услышав трогательные слова Гаркалина о своем покойном муже

Актер заметил, что режиссер был очень требовательным человеком во время съемочного процесса.

Актриса Вера Алентова не смогла сдержать слез, когда на сцену с траурной речью на похоронах ее мужа вышел актер Валерий Гаркалин. Звезда очень тяжело переживает смерть любимого супруга, с которым прожила вместе 59 лет.

Как отметил Гаркалин, он поделил свою жизнь на до встречи с Меньшовым и после.

«Он был очень требовательным. Считал, что комедию надо делать с серьезным намерением. Он работал с артистом. Истинная режиссура — это умение работать с артистом. Он показал великие образцы этого компонента. Все артисты называли работу с ним большой удачей. Спасибо вам за мою биографию!»

Валерий Гаркалин

Напомним, что у Владимира Меньшова остались внучка и внук — Таисия и Андрей Гордины. Веру Валентиновну и Юлию в это тяжелейшее время поддерживает их отец, муж Юлии, актер Игорь Гордин.

Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

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