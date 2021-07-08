«Он очень любил Россию»: Панкратов-Черный точными словами простился с Меньшовым

Актер сказал правильную речь в память о великом режиссере.

Актер Александр Панкратов-Черный со сцены Дома кино на траурной панихиде по режиссеру Владимиру Меньшову сказал очень верные слова в его память.

«Я прощаюсь с другом. Он талантливейший человек и в актерстве, и в режиссуре. Он очень любил Россию, народ страдал за него». Александр Панкратов-Черный

Артист также рассказал, как ездил с Меньшовым на свою родину в Алтайский край.

Следом на сцену вышел актер и кинорежиссер Евгений Герасимов. Он назвал Меньшова истинно народным режиссером.

«Очень искренний, правдивый человек. Он сумел отразить наше время. Моя любимая картина «Любовь и голуби», — сказал Евгений Герасимов.

Проводил в последний путь Владимира Меньшова и народный артист России Вадим Абдрашитов. Он рассказывает о том, как учился вместе с Меньшовым и потом работал во ВГИКе.

«Это очень яркая звезда, крупная личность и все это сочеталось с какой-то необычайной скромностью. Он никогда не кичился ни своим талантом, ни своими успехами. Это не утрата, а гибель отдельного материка», — заметил Абдрашитов.

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Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

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