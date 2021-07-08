«Первый кастинг»: жена Эммануила Виторгана нарядила дочерей в модные платьица для проб в кино

Звездная супружеская пара, 81-летний Эммануил Виторган и 59-летняя Ирина Млодик, воспитывают двух дочерей — трехлетнюю Этель и Кларочку, которой в августе исполнится два года.

Знаменитости наслаждаются своим поздним родительством, а Ирина Млодик не устает благодарить мужа за то, что тот ради нее решился стать отцом в почтенном возрасте.

Пара, судя по всему, ничего не имеет против того, чтобы их маленькие дочери стали публичными личностями. Девочек скоро можно будет увидеть на большом экране, если, конечно, их утвердят на роли в кино.

Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела Этель и Клару во время кинопроб. Дочерей мама нарядила в красивые платьица. На Кларочке наряд кипенно-белого цвета, а Этель предстала в платье с модным принтом в мелкий цветок.

«Первый кастинг. Пробы в кино!» — подписала кадр жена Эммануила Виторгана.

Поклонники звездного семейства умилились снимку, на котором маленькая Кларочка очень искренне и от души рыдает.

«Кларочка что-то не хочет в артистки», «Роль плачущей красотули у вас в кармане», «Кларочка, однозначно, прошла кастинг на роль плачущей девочки», «Милашки-кучеряшки прелестны», — высказываются в Сети.

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