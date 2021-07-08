Алентова в темных очках заняла место между дочерью и зятем у гроба на похоронах любимого мужа

Актриса Вера Алентова появилась на похоронах своего любимого мужа режиссера Владимира Меньшова в черных очках, чтобы собравшиеся поклонники и журналисты не видели ее слез. Она заняла место у гроба около своей дочери актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой и зятя Игоря Гордина.

Надо отметить, что на актрисе во время траурной церемонии буквально лица не было. Судя по всему, она очень сильно переживала в последние дни в связи со смертью мужа. Как известно, лишь недавно ее выписали из больницы. Она также подхватила ранее коронавирус. К счастью, слухи, что актриса находится в реанимации в состоянии средней тяжести не подтвердились.

Напомним, что Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в счастливом браке 59 лет. Это была одна из самых красивых пар в российском кинематографе.

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Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

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