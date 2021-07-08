Глаза полные слез: Юлия Меньшова в черном платье и маске пришла проститься с легендарным отцом

Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса несколько дней назад.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова пришла в Дом кино Союза кинематографистов, чтобы проститься со своим отцом режиссером Владимиром Меньшовым. У гроба она появилась в черном платье и медицинской маске такого же цвета.

Рядом с Юлией Меньшовой находился ее муж Игорь Гордин, а также друг и коллега семьи Александр Литвинов. Кроме того, у гроба можно было заметить лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Панихиду начал известный российский актер Игорь Золотовицкий.

«Он был главой клана Меньшовых. Мы мельче. Это поколение Меньшова, Табакова, Гафта уходит». Игорь Золотовицкий

Кроме того, актер зачитал телеграммы от президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина.

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Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» на Новодевичьем кладбище столицы.

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