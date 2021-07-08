«Сделал агрессивную стрижку»: Дмитрий Шепелев рассказал, кем мечтает стать сын Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти своей возлюбленной, певицы Жанны Фриске, сам занимается воспитанием сына Платона. Мальчику в апреле исполнилось восемь лет, шесть из которых он растет без мамы.

Вероятно, свою любовь ребенку дарит новая избранница Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова. Накануне шоумен рассекретил, как его любимую женщину называет Платон.

Стоит отметить, что в последнее время телеведущий стал чаще делиться подробностями из жизни старшего сына и показывать его в Instagram.

Стало известно, что Платон, как и его мама, хочет стать звездой и выступать на публике. Дмитрий Шепелев в сторис Instagram поведал о мечте восьмилетнего сына.

«Мечтает стать рок-звездой, каждый день упражняется с электро-гитарой и сделал агрессивную стрижку», — поделился звездный отец.

Занятий настойчивый Платон не прекращает и во время летних каникул. В то время, как дочка Екатерины Тулуповой Лада отдыхает на море, сын Жанны Фриске берет уроки игры на гитаре.

Напомним, восьмого июля покойной Жанне Фриске было бы 47 лет. Вероятно, в память о ней Дмитрий Шепелев поделился фото сына, на котором показал лицо Платона.

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