Гроб с телом Владимира Меньшова установили на сцене в Доме кино

Позже состоится отпевание звезды в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской улице.

Гроб с телом режиссера Владимира Меньшова, создателя культовой картины «Москва слезам не верит», установили на сцене Дома кино Союза кинематографистов. Поклонники его творчества смогут возложить цветы. На месте событий находится корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Отметим, что около гроба можно заметить венки. В том числе с российским триколором. Рядом с гробом бордовые розы и белые ромашки.

Чуть позже состоится отпевание режиссера в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Похоронят звезду на Новодевичьем кладбище столицы.

Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь.

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