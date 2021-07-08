Толпы поклонников и море цветов: в Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым

В московском Доме кино Союза кинематографистов началось прощание с режиссером Владимиром Меньшовым. Проводить звезду в последний путь пришли сотни поклонников. У многих в руках цветы. Некоторые не могут сдержать слез. На месте событий присутствует корреспондент портала Teleprogramma.pro.
Одним из первых проводить режиссера в последний путь пришел актер и телеведущий Александр Олешко.
«Он для всех родной человек. Принципиальный, честный. На таких людях держится страна. Светлая память!»
Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что он был госпитализирован в одну из московских клиник еще 22 июня. На протяжении почти двух недель врачи боролись за его жизнь. Похоронят создателя картины «Москва слезам не верит» чуть позже на Новодевичьем кладбище столицы.