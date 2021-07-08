Добронравов, Кравченко и Кошмал снова вместе: в Грузии продолжились съемки седьмых «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась видеозапись со съемок седьмой части. Недавно рабочий процесс продолжился в Грузии. Именно в этой стране, судя по всему, будет полностью завершена работа над сериалом. На кадрах можно увидеть всеми любимых актеров: Федора Добронравова, Татьяну Кравченко и Анну Кошмал.

«Фрагмент со съемочного процесса «Сватов-7» в Грузии. Вы рады продолжению съемок?» — задали вопрос создатели фан-странички. «Обожаем этот сериал. Ждем не дождемся, когда выйдут наши любимые «Сваты», «Очень сильно ждем. Слава Богу, что работы над картиной продолжились», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмую часть сериала «Сваты» начинали снимать в Белоруссии. Это было еще в начале 2020 года. В мае прошлого года актеры должны были вернуться на съемочную площадку, но все планы создателям и режиссерам спутала пандемия. На широкие экраны седьмые «Сваты», по предварительной информации, должны выйти в начале 2022 года.

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