В маминых нарядах: младшая дочь Бородиной в тельняшке и туфлях на шпильке станцевала под хит Artik & Asti

Кто из девочек в детстве не наряжался в мамины вещи, считая, что так и красивее, и взрослее. Вот и младшая дочка телеведущей Ксении Бородиной, пятилетняя Теона Омарова добралась до гардероба своей звездной родительницы.

А ведь ведущая «Дома-2» наряжает младшую дочку Теону в красивые вещи люксовых брендов, но девочка все равно считает, что мамина одежда лучше.

В сторис Instagram Ксения Бородина поделилась видео, на котором запечатлела, как Тея выплясывает в ее вещах.

Звучит хит Artik & Asti «Истеричка», и пятилетняя малышка выделывает под музыку красивые па. Теона осторожничает, ведь ее задача не только покрасоваться, но еще и удержаться на высоких каблуках! А это непросто!

Теона облачилась в мамину футболку в горизонтальную полоску, напоминающую тельняшку, и туфли на шпильках. Наряд ей несколько большеват, футболка исполняет роль просторного платья оверсайз.

Маленькие ножки Теоны утонули в маминых туфлях, но это малышку нисколько не смущает. В какой-то момент она даже умудряется остаться на одной ноге и отлично сохранить баланс при этом. Не зря же девочка занимается художественной гимнастикой!

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