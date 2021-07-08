«Добавляет нотку расслабленности»: Навка в пышном лазурном платье подчеркнула талию поясом в стиле бохо

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, по мнению имиджмейкера Ларисы Тимиряевой, в этом наряде смотрится просто великолепно.

Татьяна Навка в свои 46 лет выглядит молодо. Все благодаря невероятно стройной фигуре. Даже после того как фигуристка ушла из большого спорта, она не оставила лед. Теперь олимпийская чемпионка выступает в паре с мужем Анастасии Заворотнюк, ставя свои собственные мюзиклы. Спектакли «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая красавица. Легенда двух королевств» шли при полном аншлаге.

Фигуристка слывет первой модницей: одевается она всегда с иголочки. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro имидж-стилист Лариса Тимиряева по достоинству оценила один из вечерних луков спортсменки. Татьяна Навка позировала на одном из светских раутов в лазурном пышном платье с акцентным ремешком на талии.

«Стиль со словом шик настраивает платье на праздник, а бохо добавляет нотку расслабленности, что позволяет чувствовать себя одновременно и элегантно, и непринужденно. Стиль бохо поддержан кожаным поясом, а шик — сумочкой и сережками. И завершен этот образ прической в стиле бохо-шик, в которой чувствуется рука мастера, но она не только ухожена, но и слегка небрежна», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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