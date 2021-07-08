Подарок бабушке и деду: Шепелев впервые в Instagram показал лицо сына в день рождения Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram полностью показал лицо своего сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. Любопытно, что это случилось в день, когда ей исполнилось бы 47 лет. Раньше он стабильно публиковал снимки Платона в соцсетях исключительно со спины.

«Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное — никто из нас этой жалости не заслуживает». Дмитрий Шепелев

Как отметил Шепелев, его сын необыкновенно яркий и умный мальчишка. У него много талантов и успехов в учебе, музыке и спорте. Он, как заметил Шепелев, взял все самое лучшее от своих родителей. Перед ребенком открыт весь мир. Он не по годам мудрый человек, который достоит восхищения и уважения. Жалость, как сказал телеведущий, слишком мелко для Платона.

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже много лет не разговаривает с родителями Жанны Фриске. Они не видят внука и не могут с ним пообщаться.

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