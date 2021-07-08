«Мгновенно добавляет модного градуса»: Орбакайте в платье с рукавами-окороками не упустила тренды лета

В свои 50 лет Кристина Орбакайте может похвастаться стройной фигурой и миловидной внешностью. При таких идеальных формах певице не сложно выглядеть утонченно и элегантно, какое бы платье она не надела — все ей к лицу. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева по достоинству оценила один из ультрамодных луков артистки. На светском мероприятии жена бизнесмена Михаила Земцова появилась в платье с рукавами-окороками и разрезом до середины бедра — совместив в одном аутфите сразу несколько летних трендов.

«Объем — это модная тенденция. И его присутствие в фасоне, форме или деталях платья мгновенно добавляют ему модного градуса. Очень популярны платья с объемными рукавами, как у Кристины Орбакайте. Любой объемный рукав — фонарик, более удлиненная его версия — буф, епископский рукав, рукав в форме окорока — сделают платье модным. Еще одна модная деталь, а вернее, микротренд, который триумфально перешел с осенне-зимнего сезона в весенне-летний — высокий разрез по ноге», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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