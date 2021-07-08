«Старит очень»: Юлия Ковальчук напугала фанатов, показав себя с короткой стрижкой

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук предстала на фото в Instagram в неожиданном образе. 38-летняя вокалистка решила посмотреть, пойдут ли ей короткие волосы. Юлия показала себя в парике, который повторяет градуированное каре с лесенкой у лица и челкой.

«А может, новую прическу?» — спросила звезда у своей аудитории.

Стоит отметить, что каре имеет столько разнообразных форм, что идет практически всем. Но то ли Юлия Ковальчук неверно надела парик, то ли стрижка выполнена неудачно, но подписчики певицы в категоричной форме заявили, что не готовы видеть звезду в таком образе. По их мнению, прическа состарила красавицу Ковальчук.

«Ой, Юлия, не надо так! У вас классная ваша прическа! Эта старит очень», «Неееет, сразу 50 лет», «Нет, только не такую прическу», «Жесть. Плюс десять лет», «Юлия, нет, прибавляет возраст. Вы сейчас очень эффектно выглядите, ничего не меняйте, вы красотка», — высказались в Сети.

Смотрите также: