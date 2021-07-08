«Дикой ненависти нет»: Ирина Меладзе высказала свое отношение к Альбине Джанабаевой

Как отметила бывшая жена музыканта, она даже хочет сказать исполнительнице спасибо.

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не испытывает ненависти к нынешней супруге певца Альбине Джанабаевой.

«Есть такое понятие — игра по правилам, а есть игра без правил. Ну есть она и есть в этом мире. Никаких загадок у меня не осталось. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. У меня это все в какой-то кокон превратилось. Ну вот есть такие люди. Они умеют жить без правил. Есть видимое насилие, а есть скрытое. Мужчина выстроен проще по природе. Более прямолинейно. Дикой ненависти нет».

Ирина Меладзе

Как отметила Ирина Меладзе, она даже хочет сказать спасибо певице. «Потому что сегодня я улыбаюсь. Любви друг к другу, конечно, мы не испытываем. Был случай в нашей жизни, скажем так про нее», — заметила Меладзе.

Валерий и Ирина Меладзе были в браке более двадцати лет. У них трое общих детей. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников.

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