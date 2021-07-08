«Он выглядел, как загнанный зверь»: бывшая жена Меладзе объяснила, почему рухнул первый брак его брата

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рухнул первый брак его брата Константина с женой, юристом Яной Сумм.

«Группа «ВИА Гра» — девичья, и продюсер периодически выглядел как загнанный зверь. Чего стоит только случай, когда жена Кости Яна приходит домой с новорожденным сыном на сутки раньше из роддома и дальше слышит стук ногами и руками в дверь их квартиры. И крик: «Костя, открой, я знаю, что ты дома». Яна открыла дверь и дальше немая сцена. Дама уходит». Ирина Меладзе

Как отметила Ирина, она может много чего повспоминать, опираясь на рассказы Яны.

«Они часто выясняли отношения, и их брак шел к финалу. И в какие-то моменты Костя говорил после выходок этих дам: «Не отдавай меня им». Я ни в коем случае не оправдываю Костю, но иногда женщины ведут себя таким образом, что еще неясно, где больше, а где меньше зла. Иногда зла больше со стороны женщин. То, что вытворяли дамы, это выглядело как охота в джунглях, война без правил. Бесконечный танец с бубном на костях. И семьи, и дети, и жены сметались. Как на стадионе включался секундомер — кто быстрее», — заметила Ирина.

Валерий и Ирина Меладзе были в браке более двадцати лет. У них три общих дочери. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников. Константин Меладзе также ушел от первой жены Яны к певице Вере Брежневой.

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