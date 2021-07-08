Подходят не всем: Ксения Бородина предстала в остромодных туфлях этого лета

Телеведущая следит за трендами и старается вписать их в свой стиль в числе первых.

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пристально следит за трендами в моде. Девушка не раз объявляла себя настоящим шопоголиком – охоту за брендами она устраивает чуть ли не каждую неделю, принося домой яркие и стильные, а главное, остромодные обновки.

В обувном гардеробе красотки недавно состоялось пополнение. Бородина не прошла мимо горячего тренда этого лета на квадратный мыс и пополнила свою коллекцию стильной белой парой босоножек с геометричным носком. Накануне она выгуляла свою обновку, и ее подруга показала весь образ целиком.

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко, признавая актуальность этой модели обуви, ранее обратила внимание модниц, что подойдет такой фасон не всем.

«Мне не слишком нравятся эти квадратные носочные части, они никого не делают изящнее», — категорично признавалась фэшн-эксперт.

Однако, с оговоркой: особенно противопоказаны такие мыски модницам с большим размером ноги. А вот маленькой ступне модель будет в самый раз. Как у Ксении Бородиной, размер обуви которой – 37-й.

Смотрите также