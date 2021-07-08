«На продюсера шла атака, охота»: бывшая жена Меладзе раскрыла, что творилось на съемках клипов братьев

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как проходили съемки клипов братьев Меладзе в начале двухтысячных годов.

«Помню, съемки клипа в Киеве. Была там одна дама. Она вела себя неприличным образом. Меня убил тот факт, что я ей не мешала, хотя была рядом. Она вела себя просто непотребно. На глазах у всех приставала к продюсеру. Он чувствовал определенное смущение. Я, когда это все увидела, устроила скандал теперь уже бывшему мужу. Спросила, что происходит. Он заявил, что это не то, что я думаю». Ирина Меладзе

Как отметила Ирина, дамы на съемках клипов братьев Меладзе позволяли себе откровенные вольности.

«На продюсера шла атака, охота. Я была шокирована. На второй день, когда я пришла на съемки, то взяла с собой Яну — бывшую жену Кости Меладзе. Мы эту девицу поставили на место. Поговорили с ней. Называть имени этой девушки не буду. У них есть дети. Она уже сегодня многодетная мама. После этого мне был заказан вход на съемочные площадки. Многие вещи я не видела», — заявила бывшая жена музыканта.

Валерий и Ирина Меладзе были в браке более двадцати лет. У них три общих дочери. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников. Константин Меладзе также ушел от первой жены Яны к певице Вере Брежневой.

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