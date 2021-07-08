«Портрет с персиком»: Орбакайте в блестящем топе на тонких бретелях позировала Галкину за завтраком

Артистка гостит у отчима и мамы в их замке в деревне Грязь.

Кристина Орбакайте накануне приехала к маме Алле Пугачевой и отчиму Максиму Галкину в их замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Звезды не виделись с середины июня, когда муж Примадонны отмечал свое 45-летие, и старшая дочка артистки решила погостить некоторое время у них.

С утра Орбакайте в мерцающем пайетками топе на тонких бретелях попала в объектив Галкина. За завтраком отчим запечатлел ее за столом, когда она угощалась персиками. В тарелке остался последний фрукт, и Кристина мило позировала Максиму.

«Портрет с персиком», — подписала красотка снимок, поделившись им в микроблоге.

Без внимания новое фото Орбакайте не осталось – подписчики тут же принялись его обсуждать. Многие успели соскучиться по своей любимице, ведь она так редко бывает онлайн.

«Кристина, какая же Вы красивая!!!!», «Круто!», «Девочка с персиком», «Шикарный портрет», «Очаровательна», — отреагировали в комментариях некоторые фолловеры.

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