«Отвратительно, когда происходит насилие над волей человека»: экс-жена Меладзе — об откровениях Лорак

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировала высказывания певицы Ани Лорак, которая ранее намекнула на домогательства со стороны продюсера Константина Меладзе.
«Нового в ее словах мало, что можно услышать. Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть. Мы общались много с Яной, женой Константина. Как две родственницы мы на плече друг у друга рассказывали о сокровенных моментах. Это отвратительно, когда происходит насилие над волей человека».
Как заметила Ирина Меладзе, несправедливо разделять данную проблему по гендерному принципу. «Сам порок не имеет лица», — заявила она.
Ранее Ани Лорак в студии «Судьбы человека» признавалась, что подверглась домогательствам со стороны Константина Меладзе. При этом она отказалась вступать с ним в половую связь, предпочтя уйти в сольное творческое плавание.