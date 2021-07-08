«Отвратительно, когда происходит насилие над волей человека»: экс-жена Меладзе — об откровениях Лорак

«Нового в ее словах мало, что можно услышать. Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть. Мы общались много с Яной, женой Константина. Как две родственницы мы на плече друг у друга рассказывали о сокровенных моментах. Это отвратительно, когда происходит насилие над волей человека».