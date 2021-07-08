«Раньше хотела посмотреть ей в глаза»: Меладзе объяснила, почему больше не ищет встречи с Джанабаевой

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что больше не ищет встречи с певицей Альбиной Джанабаевой, к которой ушел ее муж.
«Я не поздравляла его, когда он недавно стал отцом в шестой раз. Это все-таки уже не наши совместные дети. С днем рождения поздравляю. Созваниваюсь с его родителями. Поздравляем друг друга с праздниками и юбилеями. Нам удобнее так всем.
С Альбиной мы так и не пообщались. У меня нет к ней сегодня вопросов. Нас ничего не объединяет. Все в прошлом. Я не вижу никакой необходимости встречаться. Я хотела раньше увидеться, потому что не понимала, кто передо мной. Хотела посмотреть человеку в глаза. Услышать, что она мне скажет.
У меня не шло все к разводу с мужем, как некоторые думают. Эти вопросы, которые я ей хотела задать, касались бы совести, какого-то этического коридора».
Как добавила Ирина Меладзе, она в курсе событий в жизни экс-мужа.
«Мои дочери знакомы с братьями. И, насколько я знаю, у них хорошее впечатления сложились друг от друге. Я радуюсь этому моменту, да и Валера тоже», — заметила Ирина Меладзе.
Валерий и Ирина Меладзе были в браке более двадцати лет. У них три общих дочери. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников.