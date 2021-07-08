«А орешек-то хороший»: Ольга Бузова в одних стрингах показала свой внушительный афедрон

Певица и телеведущая, а также начинающая актриса театра МХАТ им. Горького Ольга Бузова в последнее время будоражит публику весьма пикантными кадрами. Сейчас красотка находится в Африке и чуть ли не ежедневно постит в своем многомиллионном микроблоге горячие снимки. Фото в бикини давно стали безобидными кадрами на фоне последних откровений: девушка уже позирует в одном нижнем белье.

Причем Бузова часто показывает в stories своего микроблога намного больше, чем публикует в ленте. И на этот раз снимок в одних стрингах вызвал настоящую бурю в комментариях, разбив аудиторию красотки на два лагеря. Бузова предстала перед объективом спиной, в одних лишь крошечных трусиках, акцентируя внимание на свой выдающийся афедрон.

«Вот это дно», «Неужели совсем нестыдно?», «А без трусов слабо?», «Как вам не стыдно!!», «Детей пора воспитывать, а не зад свой всем демонстрировать», «Это уже слишком», «Блин, ведь нравится Ольга, но ее откровенная пошлость ее портит», «А где фигура, которой ты хвасталась?» — захейтили Ольгу одни.

Другая часть, кстати, меньшая, нашла откровенный снимок вполне уместным. Некоторые даже встали на защиту самой певицы, утверждая, что ничего в этом такого нет.

«Классная попка», «А орешек-то хороший», «Ребят, это просто тело, просто тело. Оно и у вас есть. Почему вы считаете, что Оле стоит быть скромнее? Но да ладно, это ваше мнение», «Офонареть, красавица!», «Отличный снимок», «Орешек — огонь, как и сама», «Класс», — написали сторонники девушки.

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