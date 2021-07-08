«Дружбы нет»: Меладзе рассказала об отношениях с бывшим мужем, который ушел к Джанабаевой

По словам экс-жены музыканта, они с певцом нашли свою дорогу.

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих нынешних отношениях с певцом.

«У нас довольно ровные отношения. Все-таки есть дети совместные. И не то что мы хотим или не хотим общаться. Мы как родители должны взаимодействовать. Дружбы, конечно, нет. Да и не нужна она. Мы нашли свою дорогу, поэтому это уже, как я считаю, достижение. Потому что многие пары даже до такого не доходят после расставания». Ирина Меладзе

Как отметила Ирина Меладзе, ее бывший муж сначала очень негативно воспринял новость, что она пришла на эфир. Напомним, что два года назад Ирина подробно рассказывала в студии «Судьбы человека» о расставании с музыкантом.

«Мы не обсуждали ту программу. У него было поначалу нерадостное настроение. Однако потом все изменилось. Я так понимаю, я его несильно расстроила», — заметила женщина.

Напомним, что у Ирины Меладзе три дочери от музыканта, который ее бросил ради певицы Альбины Джанабаевой. От второй жены у него также уже трое наследников.

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